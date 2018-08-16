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16.08.18 11:23
Россия прорабатывает ответные меры на расширение санкций США
Отвечая на вопрос о подготовке ответных мер, он сказал: "Мы этими вопросами занимаемся постоянно, решения о характере и содержании возможных ответных мер принимаются руководством страны".
Как сообщалось, накануне власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России.
В списке Минфина США теперь числятся компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов.
Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.
Кроме России, изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.
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