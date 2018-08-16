Россия прорабатывает ответные меры на расширение санкций США

16.08.18 11:23

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Москва прорабатывает ответные меры на расширение санкционного списка США в отношении российских компаний за связи с КНДР и включение в него компании "Профинет", решение о характере возможных ответных мер будет принимать руководство страны, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о подготовке ответных мер, он сказал: "Мы этими вопросами занимаемся постоянно, решения о характере и содержании возможных ответных мер принимаются руководством страны".

Как сообщалось, накануне власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России.

В списке Минфина США теперь числятся компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов.

Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Кроме России, изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.