Бывший главный архитектор Воронежа приговорен к 3 годам колонии за взяточничество

16.08.18 11:54

© РИА Новости. ГУ МВД РФ

16 августа. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Воронежа в четверг вынес приговор экс-руководителю управления главного архитектора администрации города Антону Шевелеву, обвиняемому в получении взятки в крупном размере, сообщает облпрокуратура.

Суд установил, что директор коммерческой организации договорился с чиновником о получении положительного согласования и утверждения эскизных проектов по объектам недвижимости. За оказанную помощь главному архитектору полагалось вознаграждение в размере 3 млн 579 тыс. рублей. Из них А.Шевелев в течение 2015-2017 годов получил 990 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 7 млн 140 тыс. рублей. Также он на 10 лет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Осужденный взят под стражу в заде суда.