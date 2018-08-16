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16.08.18 11:49

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Югре

© РИА Новости. Игорь Лаухин
16 августа. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется в пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

"17 августа в течение суток на территории Ханты-Мансийского автономного округа местами ожидается гроза, ветер порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, грозы и порывистый ветер в регионе также прогнозируются в субботу и воскресенье.

В пятницу температура воздуха ночью ожидается от плюс 8 до плюс 13 градусов, днем - до плюс 20 градусов.

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