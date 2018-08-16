Города Ростовской области получат 80 млн рублей на улучшение водоснабжения

16.08.18 12:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Города Ростовской области получат 80 млн рублей из резервного фонда областного бюджета на улучшение водоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Основная часть суммы, почти 75 млн рублей, предназначена для закупки коммунальной техники и оборудования", - отмечается в сообщении.

В частности, свыше 60 млн рублей потратят на покупку 29 специальных машин, примерно на 15 млн рублей приобретут 19 единиц измерительного оборудования для поиска утечек, порывов и сокращения потерь на магистральных и распределительных водоводах.

Более 5 млн рублей направлено Чертковскому району и слободе Анно-Ребриковской для улучшения водоснабжения.