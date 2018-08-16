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16.08.18 12:13
Два ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке
"Два экипажа стратегических ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром "Анадырь" в рамках летно-тактического учения дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около семи тысяч километров", - говорится в сообщении.
Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.
В Минобороны РФ заявили, что Ту-160 приземлились в Анадыре в рамках летно-тактического учения дальней авиации.
По словам военных, в учении задействовано около 10 самолетов - стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также самолеты-заправщики Ил-78.
"В ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в республике Коми и полеты с дозаправкой в воздухе", - сообщили в Минобороны РФ.
Учение проходит под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
В ноябре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.
"Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времён Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда В.Герасимов.
В марте на коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту". Тогда же, в марте, источники сообщили, что два российских противолодочных самолета совершили полет через Северный полюс в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС являются воздушной компонентой российской ядерной триады.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").
Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолет способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн. По кодификации НАТО - Bear "Медведь".
Самолёты дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время операции в Сирии российские "стратеги" Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.
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