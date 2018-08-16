Собянин: за восемь лет в Москве построено более 300 детских садов и школ

16.08.18 12:32

© РИА Новости. Алексей Никольский

16 августа. Interfax-Russia.ru - Около 1,5 млн юных москвичей отправятся в дошкольные учреждения, школы и колледжи Москвы 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг во время открытия новой школы в районе Солнцево.

"Почти 1,5 миллиона маленьких москвичей готовятся к 1 сентября. Они придут в дошкольные учреждения, школы, колледжи Москвы, и мы, конечно, готовимся к такому важному событию. Проводим капитальный и текущий ремонты, оборудование детских садов и школ, оборудование спортивных площадок и, конечно, новостройки. Здесь в Солнцево открыта новая школа на 500 мест, школа современная и оборудована всем необходимым для учебы, занятий спортом", - сказал С.Собянин.

Он отметил, что с 2011 года в столице построено более 300 детских садов и школ. "Для москвичей созданы все необходимые условия для занятий в детских дошкольных и школьных учреждениях", - подчеркнул мэр.

С.Собянин заявил, что в этом году зачисления в дошкольные учреждения будут происходить для детей с 2,5 лет в большинстве столичных районов за исключением тех, где на данный момент ведется дополнительное строительство дошкольных учреждений, которые, по словам мэра, в основном находятся в Новой Москве.

Новая школа 1542 в Солнцево общей площадью 11,85 тыс. кв. метров расположена на улице Авиаторов, 3. Школа рассчитана на 550 учащихся и построена по индивидуальному проекту. Учебные классы в школе оснащены интерактивными панелями в рамках проекта "Московская электронная школа", на 4 этаже школы расположена библиотека-медиатека с книгохранилищем, компьютерами и зоной отдыха. На школьной территории обустроена спортивная зона с футбольным полем, беговыми дорожками, теннисным кортом и тренажерным гимнастическим комплексом.