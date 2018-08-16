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16.08.18 13:05
Башкирский предприниматель планирует вложить 110 млн руб в реконструкцию и расширение молокозавода
Проект включен в региональный перечень приоритетных инвестиционных проектов. Инвестор претендует на льготы по налогу на прибыль, инвестиционный налоговый кредит и субсидии.
Инвестпроект предусматривает реконструкцию молокозавода и расширение производственных площадей и коммуникаций для переработки сырого молока с получением цельномолочной продукции (молоко, творог, сметана, катык, сливки), с созданием современной упаковочной линии.
В настоящее время мощность завода по переработке сырого молока составляет 20 тонн в сутки.
Предполагаемый срок реализации проекта - до 2021 года, социальный эффект - создание 25 новых рабочих мест.
В настоящее время перечень инвестпроектов содержит информацию о 63 проектах общей стоимостью свыше 203 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 13,2 тыс.
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