Под санкциями: задержанный российский танкер остается в порту Херсона
  
Глубокая модернизация: первый Ту-22М3М передан на этап наземных и летных испытаний
   
Дорога не туда: отказ от ж/д сообщения с Россией ударит по работающим в РФ украинцам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
16.08.18 13:11

Проект аэропорта в Таштаголе оценивается в 14 млрд рублей

© РИА Новости. Константин Чалабов
16 августа. Interfax-Russia.ru - Проект строительства нового аэропорта в г.Таштагол (Кемеровская область) близ горнолыжного курорта Шерегеш оценивается в 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников авиационной отрасли со ссылкой на данные ООО "Краспроект", курирующего данный проект.

"Строительство только ВПП, рулежной дорожки и перрона составит не менее 8 млрд рублей без инфраструктуры. Плюс инфраструктура и дороги - это еще 6 млрд рублей. Итого по заявлению "Красавиапроекта" - 14 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщалось, ранее источники в отрасли оценивали строительство аэропорта в Таштаголе в 1,8-2 млрд рублей.

В апреле 2018 года пресс-служба администрации региона заявляла, что власти Кузбасса ведут переговоры с холдингом "Новапорт" о строительстве аэропорта. В июле врио губернатора региона Сергей Цивилев на пресс-конференции отметил, что "Новапорт" приступил к проектно-изыскательским работам на месте предполагаемого строительства аэропорта.

По данным источника "Интерфакса", "Новапорт" еще не определился окончательно с выбором площадки под будущий аэропорт, не изучил вопрос магнитной аномалии, которая есть в Таштаголе и из-за которой невозможна работа используемых в аэропортах радиомаячных систем. Источник также поставил под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта (в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном в зимний период) с учетом столь значительного размера инвестиций.

Вместе с тем, 15 августа пресс-служба администрации региона распространила сообщение о прошедшем в Новокузнецке совещании по развитию авиасообщения Таштагола с городами Кузбасса и соседними регионами РФ. В ходе совещания был поднят вопрос более интенсивного использования действующего аэродрома Таштагола (принадлежит ООО "Аэрокузбасс", может принимать только вертолеты и самолеты типа Ан-2), который в настоящее время обслуживает воздушные суда, в том числе участвующие в поисково-спасательных операциях, осуществляющие тушение пожаров, выполняющие полеты для нужд местного населения.

В ходе совещания гендиректор "Аэрокузбасса" Виктор Белозеров напомнил, что аэродром Таштагола был исключен из федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России на 2010-2020 годы. Он также предложил комплекс мер, который позволил бы использовать имеющийся аэродром.

"Есть готовый аэродром "Таштагол" с искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 650 м и шириной 26 м, большим перроном размером 145 на 93 м, позволяющим вместить достаточное количество самолетов и вертолетов. Для обеспечения регулярности полетов необходимо оборудовать аэродром светосистемой стоимостью порядка 10 млн рублей (линейные огни приближения, огни светового горизонта и др.), а также установить спутниковую систему захода на посадку", - цитирует пресс-служба гендиректора В.Белозерова. Срок реализации проекта - 9 месяцев.

В свою очередь участвовавший в совещании С.Цивилев поддержал предложение В.Белозерова. "К весенне-летнему сезону в следующем году нужно запустить этот проект", - сказал он.

Как уточнил "Интерфаксу" один из участников совещания, суммарно стоимость установки двух систем составит 30 млн рублей. Спутниковая система захода на посадку позволит работать в условиях магнитной аномалии, светосистема позволит летать круглосуточно и сохранить регулярность полетов в условиях короткого светового дня. В перспективе планируется перевести ВПП аэродрома в Таштаголе из федеральной собственности в региональную - "и тогда область сможет спокойно финансировать этот проект".

Авиасообщение предлагается осуществлять модифицированными самолетами Ан-2.

Пассажировместимость современных модификаций самолета Ан-2 - 9 человек. Если удастся организовать ежедневные полеты в Таштагол в течение зимнего горнолыжного сезона, пассажиропоток составит 1,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы обладминистрации, горнолыжный курорт Шерегеш включает 45 км трасс, 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля. По данным сайта курорта, в минувший сезон 2017-2018 года Шерегеш принял около 900 тыс. туристов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.08.18 18:04
Суд в Москве перевел под домашний арест фигурантку дела "Нового величия" Павликову
.
  16.08.18 17:39
Мосгорсуд отказался снять экс-главу СУ-155 Балакина с выборов мэра Москвы
.
  16.08.18 17:06
Почти 6,5 млн избирательных бюллетеней изготовят к выборам мэра Москвы
.
  16.08.18 16:15
Мосгоризбирком вновь отказал КПРФ в проведении пенсионного референдума
.
  16.08.18 12:43
Бывший первый замглавы ГСУ СКР Никандров приговорен к 5 годам и 6 месяцам заключения
.
  16.08.18 12:32
Собянин: за восемь лет в Москве построено более 300 детских садов и школ
.
  16.08.18 12:21
Снос Ховринской больницы на севере Москвы займет полгода
.
  16.08.18 10:58
Ливень принес в столицу до 32 мм осадков
.
  15.08.18 15:51
Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа в ЦДЛ
.
  15.08.18 15:19
Москва-река объединит районы города единым пространством, уверяет Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket