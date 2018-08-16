Проект аэропорта в Таштаголе оценивается в 14 млрд рублей

16.08.18 13:11

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Проект строительства нового аэропорта в г.Таштагол (Кемеровская область) близ горнолыжного курорта Шерегеш оценивается в 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников авиационной отрасли со ссылкой на данные ООО "Краспроект", курирующего данный проект.

"Строительство только ВПП, рулежной дорожки и перрона составит не менее 8 млрд рублей без инфраструктуры. Плюс инфраструктура и дороги - это еще 6 млрд рублей. Итого по заявлению "Красавиапроекта" - 14 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщалось, ранее источники в отрасли оценивали строительство аэропорта в Таштаголе в 1,8-2 млрд рублей.

В апреле 2018 года пресс-служба администрации региона заявляла, что власти Кузбасса ведут переговоры с холдингом "Новапорт" о строительстве аэропорта. В июле врио губернатора региона Сергей Цивилев на пресс-конференции отметил, что "Новапорт" приступил к проектно-изыскательским работам на месте предполагаемого строительства аэропорта.

По данным источника "Интерфакса", "Новапорт" еще не определился окончательно с выбором площадки под будущий аэропорт, не изучил вопрос магнитной аномалии, которая есть в Таштаголе и из-за которой невозможна работа используемых в аэропортах радиомаячных систем. Источник также поставил под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта (в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном в зимний период) с учетом столь значительного размера инвестиций.

Вместе с тем, 15 августа пресс-служба администрации региона распространила сообщение о прошедшем в Новокузнецке совещании по развитию авиасообщения Таштагола с городами Кузбасса и соседними регионами РФ. В ходе совещания был поднят вопрос более интенсивного использования действующего аэродрома Таштагола (принадлежит ООО "Аэрокузбасс", может принимать только вертолеты и самолеты типа Ан-2), который в настоящее время обслуживает воздушные суда, в том числе участвующие в поисково-спасательных операциях, осуществляющие тушение пожаров, выполняющие полеты для нужд местного населения.

В ходе совещания гендиректор "Аэрокузбасса" Виктор Белозеров напомнил, что аэродром Таштагола был исключен из федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России на 2010-2020 годы. Он также предложил комплекс мер, который позволил бы использовать имеющийся аэродром.

"Есть готовый аэродром "Таштагол" с искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 650 м и шириной 26 м, большим перроном размером 145 на 93 м, позволяющим вместить достаточное количество самолетов и вертолетов. Для обеспечения регулярности полетов необходимо оборудовать аэродром светосистемой стоимостью порядка 10 млн рублей (линейные огни приближения, огни светового горизонта и др.), а также установить спутниковую систему захода на посадку", - цитирует пресс-служба гендиректора В.Белозерова. Срок реализации проекта - 9 месяцев.

В свою очередь участвовавший в совещании С.Цивилев поддержал предложение В.Белозерова. "К весенне-летнему сезону в следующем году нужно запустить этот проект", - сказал он.

Как уточнил "Интерфаксу" один из участников совещания, суммарно стоимость установки двух систем составит 30 млн рублей. Спутниковая система захода на посадку позволит работать в условиях магнитной аномалии, светосистема позволит летать круглосуточно и сохранить регулярность полетов в условиях короткого светового дня. В перспективе планируется перевести ВПП аэродрома в Таштаголе из федеральной собственности в региональную - "и тогда область сможет спокойно финансировать этот проект".

Авиасообщение предлагается осуществлять модифицированными самолетами Ан-2.

Пассажировместимость современных модификаций самолета Ан-2 - 9 человек. Если удастся организовать ежедневные полеты в Таштагол в течение зимнего горнолыжного сезона, пассажиропоток составит 1,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы обладминистрации, горнолыжный курорт Шерегеш включает 45 км трасс, 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля. По данным сайта курорта, в минувший сезон 2017-2018 года Шерегеш принял около 900 тыс. туристов.