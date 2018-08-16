Смольный ждет до декабря предложения по планировке территории продолжения "красной ветки" метро

16.08.18 13:58

© РИА Новости. Игорь Руссак

16 августа. Interfax-Russia.ru - Проект планировки территории под станцию метрополитена Кировско-Выборской линии "Проспект Маршала Жукова" в Санкт-Петербурге подготовят к сентябрю 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации города в четверг.

"Осуществить в срок до 30.08.2019 подготовку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" в соответствии со схемой границ", - говорится в документе.

Комитет по градостроительству и архитектуре будет принимать предложения по планировке до 30 ноября 2018 года, затем проект будет дорабатываться.

Первая линия Петербургского метрополитена, также известная как Кировско-Выборгская (официальное название до 1994 года), или красная линия, соединяет через центр юго-западные и северо-восточные районы Санкт-Петербурга. Крайний северный её участок находится уже в пределах Ленинградской области. В составе линии - 19 станций. Длина - 29,57 км, среднее время поездки по всей линии - около 45 мин. Имеются участки как глубокого, так и мелкого заложения.