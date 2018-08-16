Средняя загрузка лайнера "Князь Владимир" в этом году составляет 60%

16.08.18 13:46

© РИА Новости. Нина Зотина

16 августа. Interfax-Russia.ru - Средняя загрузка рейсов лайнера "Князь Владимир", который ходит между Сочи и Севастополем, составляет сейчас порядка 60%, сообщил оператор судна - ООО "Черноморские круизы".

"В этом году навигация лайнера "Князь Владимир" продлится до октября. При максимальной комфортной вместимости судна в 550 человек средняя загрузка рейсов составляет 60%", - говорится в сообщении оператора на его странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Летняя круизная навигация возобновилась на Черноморском побережье по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь 8 августа этого года.

Ранее в 2018-м открытие летней навигации четырежды (29 апреля,6 мая, 5 и 7 августа) отменялось по различным причинам, в том числе из-за неисправности судна.

Круиз на лайнере "Князь Владимир" на сегодняшний день - единственный российский круиз в Черноморском регионе.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". В период навигации прошлого года теплоход совершил 18 рейсов, завершающим стал круиз в октябре.