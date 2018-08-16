|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.08.18 13:46
Средняя загрузка лайнера "Князь Владимир" в этом году составляет 60%
"В этом году навигация лайнера "Князь Владимир" продлится до октября. При максимальной комфортной вместимости судна в 550 человек средняя загрузка рейсов составляет 60%", - говорится в сообщении оператора на его странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.
Летняя круизная навигация возобновилась на Черноморском побережье по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь 8 августа этого года.
Ранее в 2018-м открытие летней навигации четырежды (29 апреля,6 мая, 5 и 7 августа) отменялось по различным причинам, в том числе из-за неисправности судна.
Круиз на лайнере "Князь Владимир" на сегодняшний день - единственный российский круиз в Черноморском регионе.
ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". В период навигации прошлого года теплоход совершил 18 рейсов, завершающим стал круиз в октябре.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket