День празднования Курбан-байрама в Адыгее будет выходным

16.08.18 14:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Адыгеи подписал указ об объявлении в регионе 21 августа выходным днем в связи с празднованием религиозного праздника Курбан-байрам.

Документ опубликован на официальном сайте правительства республики.

"Выходной день с субботы, 18 августа 2018 год, переносится на понедельник, 20 августа 2018 года", - сказано в указе.

Таким образом, жители республики отработают субботу, а затем будут отдыхать три дня - с воскресенья по вторник включительно.

Курбан-байрам - ежегодный религиозный праздник мусульман. Он знаменует окончание хаджа, установлен в память о жертвоприношении Ибрахима. По данным Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, в этом году хадж совершили 75 жителей этих двух регионов.