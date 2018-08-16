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16.08.18 14:07
День празднования Курбан-байрама в Адыгее будет выходным
Документ опубликован на официальном сайте правительства республики.
"Выходной день с субботы, 18 августа 2018 год, переносится на понедельник, 20 августа 2018 года", - сказано в указе.
Таким образом, жители республики отработают субботу, а затем будут отдыхать три дня - с воскресенья по вторник включительно.
Курбан-байрам - ежегодный религиозный праздник мусульман. Он знаменует окончание хаджа, установлен в память о жертвоприношении Ибрахима. По данным Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, в этом году хадж совершили 75 жителей этих двух регионов.
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