Волгоградская область отменила режим ЧС, введенный из-за засухи

16.08.18 14:16

© РИА Новости. Андрей Архипов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС, который был введен в Волгоградской области из-за засухи, снят.

"Отменить на территории Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сложившийся вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур", - говорится в постановлении губернатора региона, обнародованном 15 августа на портале правовой информации.

Режим ЧС регионального значения в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади 430 тыс. га в результате воздействия опасных природных явлений агрометеорологического характера (почвенная засуха и суховей) был введен 3 июля.

Зоной ЧС были определены 19 муниципальных районов Волгоградской области.

По данным пресс-службы регионального комитета сельского хозяйства, общая площадь посевов сельхозкультур в Волгоградской области составляет более 3 млн га, из них 1,4 млн га - озимые. Таким образом, потери составили свыше 10% всех посевов.

Ранее губернатор Андрей Бочаров поручил региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности жизнедеятельности принять исчерпывающие меры по преодолению этой ситуации, а также подготовить документы в правительство России, подтверждающие гибель посевов, для скорейшего проведения оценки ущерба и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от неблагоприятных погодных явлений.