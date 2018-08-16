Газопровод поврежден в нижегородском Первомайске, возможны перебои газоснабжения

16.08.18 14:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ("Нижегородоблгаз") устанавливает причину повреждения газопровода высокого давления в Первомайске (Нижегородская область), по которому поступает газ в газораспределительную станцию города, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Неустановленными лицами поврежден газопровод высокого давления второй категории диаметром 159 мм газораспределительной сети Первомайска", - сказали в пресс-службе "Нижегородоблгаза".

По предварительным данным, земляные работы, в результате которых был поврежден газопровод, не были согласованы с "Нижегородоблгазом", отметили в компании.

В настоящее время для проведения работ на месте повреждения газопровода снижено давление в распределительной газовой сети, в результате чего часть потребителей может остаться без газа.

"Сейчас нет отключения газоснабжения, окончательное решение об этом будет принято после определения характера повреждения газопровода и объема ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что информация о повреждении газопровода поступила около 11:00 мск.

"Жертв, пострадавших нет. Из-за понижения давления газ может поступать не в полном объеме в 2861 жилой дом и 13 соцобъектов", - сказал собеседник агентства.

Работы по устранению нештатной ситуации могут занять порядка трех часов.