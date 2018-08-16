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16.08.18 14:39
Группа лже-банкиров, незаконно заработавшая более 165 млн рублей, осуждена в Нижнем Новгороде
"Установлено, что с 2013 по 2016 год организованная группа в составе семи человек, не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
В результате лже-банкиры получили доход в размере более 165,5 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"Суд в зависимости от роли и вины каждого назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 1 и 2 месяцев до 2 лет и 11 месяцев колонии общего режима, со штрафами от 150 тыс. рублей до 750 тыс. рублей", - отметила И.Волк.
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