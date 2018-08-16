Убытки от АЧС в Калининградской области превысили 1 млрд рублей

16.08.18 14:48

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 августа. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) уже принесло убытков более чем на 1 млрд рублей, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональном управлении Россельхознадзора.

"Ситуация с распространением АЧС в области в последнее время заметно ухудшилась и имеет отрицательные тенденции. Регион уже несет серьезные убытки. Так АО "Правдинское свинопроизводство" (входит в группу Russian Baltic Pork Invest ASA, RBPI Group - ИФ) уничтожило более 128 тыс. голов свиней, в результате, только прямые убытки составили около 1 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого властями уже изъято из личных подсобных хозяйств более 430 свиней.

Прямой ущерб бюджета области от компенсационных выплат составил более 3,7 млн рублей.

Также миллионные убытки понесли мясоперерабатывающие предприятия, расположенные в угрожаемых зонах, и предприятия, переработавшие сырье с вирусом АЧС и поставившие мясные изделия в торговые сети области другие регионы страны. Производства временно закрываются на дезинфекцию.

С начала июня зарегистрированы 15 новых очагов АЧС в личных хозяйствах в нескольких районах Калининградской области. При этом с обнаружения первого случая вирус лабораторно подтвержден у 74 обнаруженных трупов диких кабанов, у 16 голов добытых диких кабанов и 78,8 тыс. голов домашних свиней и на 40 инфицированных объектах.

В Калининградской области впервые вирус АЧС был выявлен в ноябре 2017 года у кабанов в дикой природе.

На свинокомплексе АО "Правдинское свинопроизводство" из-за вспышки АЧС уничтожено 128 тыс. голов животных, которые были застрахованы. Руководство RBPI Group заявило, что эта ситуация будет использована для модернизации свинокомплекса.