Жители Тульской области выберут в сентябре более 700 депутатов - облизбирком

16.08.18 14:56

© РИА Новости. Екатерина Штукина

16 августа. Interfax-Russia.ru - Выборы депутатов пройдут 9 сентября в 64 муниципальных образованиях Тульской области, еще в одном муниципалитете выборы состоятся на неделю раньше, сообщил председатель регионального избиркома Павел Веселов журналистам в четверг.

"Избирателям предстоит избрать 732 депутата представительного органа местного самоуправления. Всего в Тульской области на момент окончания регистрации определились 1383 кандидата из 1419 выдвинутых. Среди них представители 11 политических партий и самовыдвиженцы, которые составляют более 28% кандидатов", - сказал П.Веселов.

Он отметил, что отказано в регистрации 31 кандидату, еще четверо самостоятельно отказались от участия в выборах - это в три раза меньше, чем на прошлых муниципальных выборах.

Выборы во всех муниципальных образованиях области пройдут по мажоритарной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. В большинстве муниципалитетов данная система уже использовалась на последних муниципальных выборах.

В нынешнем году впервые по новой избирательной системе пройдут выборы депутатов в шести муниципальных образованиях - в Веневе, Кимовске, Киреевске, Новомосковске, Плавске и Суворове.

"Выборы здесь пройдут в пятимандатных избирательных округах. Это значит, что в день голосования избиратель, придя на избирательный участок, может отметить в бюллетене до пяти фамилий кандидатов, которым он доверит представлять свои интересы в представительных органах местного самоуправления Тульской области", - подчеркнул П.Веселов.

Также на этих муниципальных выборах впервые будет использоваться технология машиночитаемых протоколов. Эта система позволяет максимально исключить человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорить ввод полученных результатов в ГАС "Выборы".