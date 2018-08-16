Победители школьных олимпиад и их учителя получат премии губернатора Вологодчины

16.08.18 15:17

фото пресс-службы губернатора Вологодской области

16 августа. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области будут установлены единовременные выплаты победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников, а также подготовившим их педагогам, сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова в четверг.

"Я дал поручение до 1 сентября проработать вопрос об установлении единовременных выплат ребятам - победителям и призерам международных олимпиад, победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников", - заявил глава региона на "Образовательном салоне Вологодской области - 2018".

Он добавил, что в регионе будут установлены меры поддержки педагогов, подготовивших победителей и призеров международных олимпиад. Также с 1 сентября текущего года будет возобновлена выплата стипендий и премий губернатора лучшим студентам и аспирантам высших учебных заведений.

О.Кувшинников отметил, что в этом году финансирование отрасли образования в Вологодской области достигло рекордных 12 млрд рублей.

По данным пресс-службы, 1 сентября за парты сядут 177 тысяч школьников, из них 15,5 тысяч - первоклассники. Свои двери распахнут все 353 школы Вологодской области.