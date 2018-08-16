Стабилизировались цены на топливо на АЗС в Свердловской области

16.08.18 15:32

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Розничные цены на топливо в Свердловской области стабилизировались, заявил руководитель регионального управления ФАС (УФАС) Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в четверг.

"В стоимости литра бензина или дизельного топлива, которые мы приобретаем, 76% - это налоги и акцизы, которые платит нефтегазовая компания. Исходя из того, что правительство приняло решение не повышать акцизы с 1 июля, сейчас стоимость бензина немножко снизилась, цены стабилизировались", - сказал Д.Шалабодов.

По данным УФАС, за минувшую неделю стоимость автомобильного топлива на АЗС региона не изменилась. На 12 августа цена на бензин марки Аи-92 составила 40,29 рубля за литр, Аи-95 - 43,11 рубля за литр, ДТ - 43,98 рубля за литр.

В материалах УФАС говорится, что на конец июня средняя розничная цена на бензин Аи-92 в Екатеринбурге выросла на 10% по сравнению с началом года - до 40,8 рубля за литр. Стоимость Аи-95 увеличилась на 9,5% и равнялась 43,81 рубля, ДТ - на 9,3%, до 44,45 рубля.

Д.Шалободов считает, что следующее повышение цен на моторное топливо будет наблюдаться в начале 2019 года.

"Согласно налоговому кодексу, изменение акцизов запланировано с 1 января 2019 года. Поэтому вероятность роста цен на топливо есть", - полагает руководитель УФАС.

Как сообщалось, во второй половине июля цены на АЗС в Свердловской области возобновили рост после месяца стабилизации.