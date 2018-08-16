Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 15-летней девочки в ЯНАО

16.08.18 15:49

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в четверг.

Установлено, что 8 августа в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, 15-летняя девочка отправилась в гости к своему брату, чей чум располагается северо-западнее от их стойбища на расстоянии около 6-7 километров.

Но до места она так и не добралась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали самостоятельные поиски. Из-за отсутствия связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа.

В поиске пропавшей без вести принимают участие спасатели "Ямалспас", сотрудники органов внутренних дел, родственники девочки и добровольцы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что для установления обстоятельств исчезновения девушки следственно-оперативная группа вылетала к стойбищу - месту проживания в тундре родителей. В настоящий момент следствием отрабатываются несколько версий исчезновения несовершеннолетней, девушка объявлена в розыск.