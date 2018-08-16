Губернатор Владимирской области приглашает Путина в Гороховец

16.08.18 15:55

© РИА Новости. Алексей Никольский

16 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Светлана Орлова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить город Гороховец, откуда князь Дмитрий Пожарский начал собирать ополчение для борьбы с польскими интервентами.

На встрече с главой государства она рассказала ему о поддержке малых городов области.

"Наши города - они же еще исторические, очень глубокая история. Оттуда же, из нашего Гороховца, Пожарский пошел собирать ополчение. Жители вас ждут, если, конечно, будет у вас возможность приехать", - сказала она в связи с этим.

В июле этого года город Гороховец отметил 850-летний юбилей. В.Путин в своем поздравлении жителям Гороховца назвал его "исторической жемчужиной России".

Президент также поинтересовался ситуацией со строительством федеральной трассы М7, соединяющей Москву с Владимиром и дальше - с Нижним Новгородом, Казанью и Уфой.

"Дорога М7 - лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург", - отрапортовала С.Орлова.

"Вам виднее", - отреагировал В.Путин.

Губернатор области рассказала и об экономических успехах области, заметив, что с 2015 года бюджет региона остается бездефицитным.

"Но главное, Владимир Владимирович, мы заключили ТОР, территорию опережающего развития. Первый специнвестконтракт - с Минпромторгом. Это предприятие Чемезова (Сергей Чемезов, глава "Ростеха" - ИФ). Они уже делают 50% гражданской продукции. Мы выходим сейчас на серийное производство тракторов. Это очень хороший проект. Это позволяет делать кооперацию, внутри области между предприятиями идет кооперация", - заявила она.