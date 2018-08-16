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16.08.18 16:15

Мосгоризбирком вновь отказал КПРФ в проведении пенсионного референдума

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
16 августа. Interfax-Russia.ru - Московской региональной подгруппе КПРФ проведения всероссийского референдума по вопросу изменений пенсионного законодательства Мосгоризбирком на своем заседании в четверг второй раз отказал в регистрации, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Основанием для отказа для регистрации данной инициативной подгруппы является то, что Московская городская избирательная комиссия 9 августа зарегистрировала другую инициативную подгруппу проведения референдума РФ с аналогичным вопросом", - сказала на заседании член МГИК Рима Кузнецова.

Неделю назад городская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную подгруппу кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова, предлагающей вынести на всенародное обсуждение вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

При этом согласно законодательству в одном регионе не могут быть зарегистрированы разные инициативные подгруппы проведения референдума со схожими по смыслу формулировками вопросов.

Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"

Первый раз Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной подгруппе КПРФ еще 31 июля. Тогда причиной отказа стало решение Центризбиркома, признавшего прежнюю формулировку вопроса не соответствующей законодательству.

На данный момент ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Между тем, для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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