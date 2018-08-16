Совет по развитию биотехнологий может появиться при правительстве РФ

16.08.18 16:20

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 августа. Interfax-Russia.ru - При правительстве РФ может появиться совет по развитию биотехнологий.

Совещание по развитию биотехнологий провел вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий госполитику в этой области, сообщила его пресс-служба. По итогам рабочей встречи с главным ученым секретарем президиума РАН, академиком Николаем Долгушкиным было принято решение о создании координационно-консультационного органа при правительстве РФ по вопросам развития биотехнологий.

"Сейчас обсуждается вопрос создания такого органа в виде совета по развитию биотехнологий при правительстве РФ", - говорится в сообщении.

По словам А.Гордеева, состав коллегиального органа будет формироваться с привлечением ведущих ученых, представителей научно-исследовательского и образовательного сообщества, а также бизнес-структур, использующих в работе биотехнологии.

А.Гордеев отметил, что новейшие технологии должны охватить большинство отраслей - от эволюции генной и белковой инженерии, молекулярной медицины, создания новых продуктов питания до развития промышленной микробиологии и использования биотехнологий в защите окружающей среды.