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16.08.18 16:20
Совет по развитию биотехнологий может появиться при правительстве РФ
Совещание по развитию биотехнологий провел вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий госполитику в этой области, сообщила его пресс-служба. По итогам рабочей встречи с главным ученым секретарем президиума РАН, академиком Николаем Долгушкиным было принято решение о создании координационно-консультационного органа при правительстве РФ по вопросам развития биотехнологий.
"Сейчас обсуждается вопрос создания такого органа в виде совета по развитию биотехнологий при правительстве РФ", - говорится в сообщении.
По словам А.Гордеева, состав коллегиального органа будет формироваться с привлечением ведущих ученых, представителей научно-исследовательского и образовательного сообщества, а также бизнес-структур, использующих в работе биотехнологии.
А.Гордеев отметил, что новейшие технологии должны охватить большинство отраслей - от эволюции генной и белковой инженерии, молекулярной медицины, создания новых продуктов питания до развития промышленной микробиологии и использования биотехнологий в защите окружающей среды.
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