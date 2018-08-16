Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен у жителя Самары

16.08.18 16:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области изъяли у местного жителя целый арсенал оружия и боеприпасов.

Региональное УФСБ сообщает в четверг, что по месту жительства 54-летнего самарца были обнаружены пулемет "Максим", четыре пистолета-пулемета, восемь ружей "Маузер", семь мелкокалиберных револьверов и два пистолета иностранного производства.

Кроме того, было изъято девять нарезных охотничьих ружей, четыре гладкоствольных охотничьих ружья, револьвер системы "Наган", граната Ф-1, пять сигнальных пистолетов и более 1 тыс. патронов различного калибра.

"В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения", - говорится в сообщении.