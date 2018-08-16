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16.08.18 17:06
Почти 6,5 млн избирательных бюллетеней изготовят к выборам мэра Москвы
Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.
При этом 3 млн 541 тыс. бюллетеней будет предназначено для голосования без использования технических средств подсчета голосов, еще 2 млн 942 тыс. - с использованием КОИБов.
Таким образом, к выборам число отпечатанных бюллетеней составит 90% от общего числа избирателей (7 млн 202 тыс.) при необходимым минимуме по законодательству в 70%.
На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году число изготовленных избирательных бюллетеней равнялось числу избирателей - 7 млн 186 тыс.
По решению Мосгоризбиркома имена и информацию о кандидатах в избирательном бюллетене разместят в алфавитном порядке фамилий: Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов и Сергей Собянин.
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