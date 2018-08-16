Почти 6,5 млн избирательных бюллетеней изготовят к выборам мэра Москвы

16.08.18 17:06

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 августа. Interfax-Russia.ru - К предстоящим 9 сентября выборам мэра Москвы будет отпечатано 6 млн 483 тыс. бюллетеней для голосования.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

При этом 3 млн 541 тыс. бюллетеней будет предназначено для голосования без использования технических средств подсчета голосов, еще 2 млн 942 тыс. - с использованием КОИБов.

Таким образом, к выборам число отпечатанных бюллетеней составит 90% от общего числа избирателей (7 млн 202 тыс.) при необходимым минимуме по законодательству в 70%.

На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 году число изготовленных избирательных бюллетеней равнялось числу избирателей - 7 млн 186 тыс.

По решению Мосгоризбиркома имена и информацию о кандидатах в избирательном бюллетене разместят в алфавитном порядке фамилий: Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов и Сергей Собянин.