Трое горняков госпитализированы после взрыва в шахте в Ростовской области

16.08.18 17:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 августа. Interfax-Russia.ru - Трое рабочих получили травмы в результате детонации взрывчатого вещества в шахте в Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в четверг информированный источник.

"Взрыв произошел в шахте "Обуховская" в городе Зверево во время проведения работ по проходке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разрушений и обвалов в шахте нет. Все трое пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.