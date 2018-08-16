Мосгорсуд отказался снять экс-главу СУ-155 Балакина с выборов мэра Москвы

16.08.18 17:39

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг отклонил иск кандидата в мэры столицы от ЛДПР Михаил Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - экс-главы строительной компании СУ-155 Михаила Балакина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе инстанции.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении заявленных требований Дегтярева о признании незаконным решения Московской городской избирательной комиссии и проведении повторной проверки подписей за кандидата Балакина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам М.Дегтярева, отмены регистрации М.Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

"В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником. Связь с партией утерял после выборов 2014 года, фракцию ЛДПР не создал, а затем еще и его СУ-155 развалилась, погребя под обломками деньги десятков тысяч дольщиков", - заявил кандидат.