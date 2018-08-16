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16.08.18 17:39
Мосгорсуд отказался снять экс-главу СУ-155 Балакина с выборов мэра Москвы
"Суд принял решение отказать в удовлетворении заявленных требований Дегтярева о признании незаконным решения Московской городской избирательной комиссии и проведении повторной проверки подписей за кандидата Балакина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
По словам М.Дегтярева, отмены регистрации М.Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского.
"В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником. Связь с партией утерял после выборов 2014 года, фракцию ЛДПР не создал, а затем еще и его СУ-155 развалилась, погребя под обломками деньги десятков тысяч дольщиков", - заявил кандидат.
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