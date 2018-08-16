В трех детсадах Сургута объявлен карантин из-за менингита

16.08.18 17:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Три дошкольных образовательных учреждения закрыты в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за вспышки менингита на карантин, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" советник главы Сургута Александр Оверчук.

"По представлению Роспотребнадзора в детских садах N18, N43 Сургута введен карантин из-за вспышки менингита", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также закрыт один из двух корпусов детского сада N37. При этом он не смог уточнить количество заболевших детей и срок карантина.

Получить оперативный комментарий в департаменте здравоохранения Югры агентству пока не удалось.