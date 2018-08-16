16.08.18 17:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 августа. Interfax-Russia.ru - На торжества, посвященные 75-летию Победы в Курской битве, 22-23 августа приедут делегации из 45 регионов России, а также ветеранские организации из Украины, ДНР и ЛНР и Армении, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Основные праздничные мероприятия начнутся с возложений венков и цветов на курских мемориалах. На торжественном собрании в областном драмтеатре выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. В областной филармонии жители и гости города смогут посетить концерт ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

23 августа на мемориале "Курская дуга" состоится парад войск Курского военного гарнизона и воинских частей Западного военного округа, в котором по линии министерства обороны России примут участие около тысячи человек, а также около 500 человек личного состава силовых структур, МВД, МЧС, отряды кадетов и юнармейцев.

Впервые в военном параде в Курске пройдут более 80 единиц бронетанковой техники. Также состоится пролет более 20 единиц истребителей, бомбардировщиков, самолётов транспортной и армейской авиации авиагруппы летных частей курского авиаполка, а также военно-воздушных сил Липецка и Воронежа.

После окончания парада гости и ветераны Великой Отечественной войны посетят "Фронтовой обед", во время которого с песнями военных выступят курские артисты лет.

В параде духовых оркестров примут участие 22 коллектива, в том числе из Орла и Белгорода, а также сводный духовой оркестр 154-го Преображенского полка.

Юбилейные торжества в центре Курска завершатся праздничным салютом.

Все дни торжеств возле драмтеатра будут организованы выставки детских организаций, патриотических клубов региона, военной техники.