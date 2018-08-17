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Дело Бутиной: обвиняемой в шпионаже россиянке Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы США
   
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17.08.18 08:49

Посольство РФ потребует прекратить давление на арестованную в США Бутину

© РИА Новости. Стрингер
17 августа. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Вашингтоне направит в американский госдепартамент ноту с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается в тюрьме арестованная в США россиянка Мария Бутина.

"Сегодня (в четверг - ИФ), 16 августа, сотрудники посольства в очередной раз посетили в вашингтонской тюрьме Марию Бутину. По результатам визита в госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка", - говорится в сообщении российской дипмиссии, размещенном в Фейсбуке.

Как сообщают российские дипломаты, "налицо попытки сломить волю" М.Бутиной. "Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных - каждые 15 минут - ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, М. Бутина "по-прежнему лишена прогулок на воздухе".

"После каждой встречи с посетителями - адвокатами, сотрудниками посольства и знакомыми - ее теперь подвергают личному досмотру с полным раздеванием. В один из дней это произошло без всяких оснований трижды", - отметили в посольстве РФ.

Там также сообщили, что россиянке "в нарушение всех гуманитарных норм" "отказано в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения". "Хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика", - пояснили российские дипломаты.

Они отмечают, что М.Бутиной не оказывается медицинская помощь в должном объеме. "Отёк на ноге, возникший из-за постоянного холода в камере, прогрессирует. Вместо лечения Марии дают только обезболивающие. Она начала хромать", - сообщили в российской дипмиссии.

"Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданке, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе "подозреваемой", неприемлемо. При этом вакханалия в американском сегменте соцсетей, подогреваемая русофобскими материалами в мейнстриме, все больше напоминает отголоски американских процессов над ведьмами 17 века", - подчеркнули в посольстве РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты отметили, что М.Бутина "держится стойко", а "ее решимость отстаивать свою невиновность только крепнет". "Она просила передать, что в ближайшее время будет создан Фонд в ее защиту. Все, кто хочет поддержать, смогут перечислить средства на юридическую помощь через специальный сайт", - сообщили в российской дипмиссии.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ М.Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

М.Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.

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