Энергетики рассматривают возможность ограничения поставок электроэнергии для "Дальнегорского ГОКа" из-за долгов

17.08.18 09:16

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в группу "РусГидро") рассматривает возможность введения ограничительных санкций на поставку электроэнергии для ООО "Дальнегорский ГОК" (Приморский край, создано на базе находящегося в процедуре банкротства АО "Горно-химическая компания "Бор").

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, на сегодняшний день градообразующее предприятие г. Дальнегорска задолжало энергетикам более 350 млн рублей.

В том числе свыше 200 млн рублей комбинат должен ДЭК за приобретенную электроэнергию, около 150 млн рублей - АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) за предоставленную мощность.

"На текущий момент исчерпаны все возможности досудебного решения вопроса, руководство Дальнегорского ГОКа не предпринимает никаких усилий по погашению задолженности. Учитывая сложившуюся ситуацию, энергетики вынуждены решать вопрос в судебном порядке - ДЭК уже обратилось в суд для принудительного взыскания задолженности, ДРСК также готовит исковое заявление", - говорится в сообщении.

Если вопрос погашения задолженности и оплаты текущих услуг за передачу электроэнергии и электропотребление не решится, энергетики рассматривают возможность ограничительных санкций в отношении промышленного комплекса.

"Введение ограничения энергопотребления для градообразующего предприятия - это крайняя и непростая мера, как в финансовом, так и в техническом плане. В настоящее время прорабатываются решения, которые позволят сделать это без ущерба для остальных потребителей северного Приморья, поскольку подстанция 110 кВ обеспечивает электроэнергией Дальнегорский ГОК и одновременно является основным центром питания для населения и коммунальных предприятий Дальнегорского и Тернейского районов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ООО "Дальнегорский ГОК" в ближайшее время перейдет к новому собственнику, который готовит перспективный план развития предприятия.

Как сообщала пресс-служба администрации Приморья, еще несколько месяцев назад горно-обогатительный комбинат находился на грани банкротства, однако сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

Учредителями ООО "Дальнегорский ГОК" выступают московские АО "Горно-химическая компания "Бор" (51%) и ООО "Радамант" (49%). Предприятие эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

ДЭК является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.