Проезд в шесть сел Приморья закрыт после подтопивших дороги ливней

17.08.18 09:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Проезд транспорта в несколько сел Приморского края закрыт после обрушившихся на регион ливней, которые подтопили дороги.

"Из-за переливов дороги закрыто движение транспорта в село Кондратеновка Уссурийского городского округа, Фурманово Лазовского района, Муравейка Анучинского района, Новая Сила в Партизанском районе, Тигровый в Шкотовском районе и Духовское в Пограничном районе", - сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

Дорожные службы продолжают работы по восстановлению проезда по трассе Артем-Находка в районе поселка Смоляниново, где движение закрыто со среды, после того, как вышедшая из берегов река подтопила временный объезд аварийного моста. Планируется, что в пятницу проезд будет восстановлен.

Как сообщалось, напряженная паводковая обстановка сохраняется на реках южной половины края, где после ливней поднялась вода в реках.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, в пятницу и субботу на реках продолжатся подъемы уровней воды на 0,8-1,2 метра. Возможно достижение неблагоприятных отметок и подтопление пониженных участков местности, дорог, мостов на реках Уссури (на участке Верхняя Бреевка - Новомихайловка), Илистая, Арсеньевка, Павловка, Варфоломеевка.