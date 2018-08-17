Циклон несет на Камчатку дожди и сильный ветер

17.08.18 09:35

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 августа. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон, который несет с собой дожди и сильный ветер, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Наиболее сильное влияние циклон окажет на восточные районы Камчатского полуострова.

"Так, днем 19 августа и ночью 20 августа в Усть-Камчатском, Алеутском районах прогнозируется выпадение осадков в виде дождя от небольших до умеренных, местами - до сильных", - говорится в сообщении.

Ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Ночью и днем 20 августа умеренные, местами сильные осадки в виде дождя (до 25 мм за 12 часов) прогнозируются в Карагинском районе, скорость ветра в этом районе может достигать 20 м/с.

"В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения", - подчеркивают спасатели.

МЧС рекомендует жителям районов, попадающих под действие циклона, на время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.

Владельцам маломерных судов рекомендуется не выходить на воду.

Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует отложить выход на маршруты за пределы населенных пунктов.

"Не пытайтесь пересечь реки на автомобилях. Родителям следует следить за местонахождением своих детей", - предупреждают в МЧС.