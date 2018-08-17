Потушен лесной пожар в горах Крыма

17.08.18 13:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Возгорание в урочище Уч-Кош на юге Крыма ликвидировано в пятницу, сообщил "Интерфаксу" помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов.

"Загорание лесной подстилки ликвидировано, площадь не изменилась (1 га - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Лесная подстилка загорелась днем 16 августа на территории Крымского природного заповедника в труднодоступном месте, на гребне хребта.

Изначально площадь пожара составляла 300-500 квадратных метров. Тушение осложняли сильное задымление и шквалистый ветер. С огнем боролись более ста человек и 23 единицы, в том числе вертолет МИ-8.

Это уже второй пожар в урочище Уч-Кош за неделю. Ранее, 11 августа, загорание произошло в приграничной зоне двух заповедников: Крымского и Ялтинского. Пожар потушили 13 августа. Площадь составила 26 гектаров. На месте ЧП работали около 500 человек и порядка 70 единиц техники.