Экс-управделами губернатора и правительства Алтайского края обвинили во взяточничестве

17.08.18 09:52

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили обвинение бывшему управляющему делами правительства и губернатора Алтайского края Алексею Белобородову, ставшему фигурантом двух уголовных дел, сообщает в пятницу пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, А.Белобородова обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

"По данным следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года управделами получал от руководителя одного из ООО несколькими частями взятку в виде услуг по строительству объектов недвижимости на сумму 3 млн рублей. Взятка предназначалась за подписание актов и справок о стоимости выполненных работ по государственным контрактам на сумму более 94 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года в отношении А.Белобородова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2016 году он без проведения конкурсных процедур организовал покупку трех иностранных автомобилей общей стоимостью более 18 млн рублей. Машины были приобретены для нужд подведомственного управлению автохозяйства у единственного поставщика за счет средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию государственного и муниципального управления.

5 октября по решению суда А.Белобородов был временно отстранен от должности - на период расследования дела. В июне 2018 года врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял решение об увольнении А.Белобородова.

14 августа 2018 года в отношении А.Белобородова возбудили второе уголовное дело - по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Он арестован, а дела объединены в одно производство.