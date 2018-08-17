Глава СПЧ предложил назвать одну из новосибирских школ именем Елизаветы Глинки

17.08.18 09:50

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 августа. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) даст ряд рекомендаций по развитию сферы здравоохранения и образования в Новосибирской области, сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов на выездном заседании СПЧ в Новосибирске в пятницу.

В частности, он отметил необходимость достройки перинатального центра в Новосибирске, строительство которого началось несколько лет назад, однако до сих пор не завершено.

"Если его сейчас не достроить, то через два года его надо будет просто сносить. Совет в своих рекомендациях будет настаивать, что перинатальный центр необходимо достраивать", - сказал он.

Кроме того, СПЧ будет рекомендовать министерству обороны передать полуразрушенное здание бывшего детского сада в отдаленном микрорайоне "Стрижи" вместе с землей региону или областному центру с тем, чтобы построить там новый детский сад.

Кроме того, сказал М.Федотов, он посетил школу N214 в Новосибирске, построенную по оригинальному проекту за 14 месяцев, в которой в одну смену может учиться 1250 учеников.

Строительство школы обошлось в 761 млн рублей, что, по мнению М.Федотова, не является высокой ценой.

"Может, обсудить это с министерством просвещения и рекомендовать и в других регионах использовать этот проект", - сказал он.

М.Федотов сказал, что во время посещения школы предложил дать ей имя Елизаветы Глинки, "доктора Лизы". "Она навсегда останется членом нашего Совета", - подчеркнул он.