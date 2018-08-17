Роспотребнадзор выясняет обстоятельства заболевания корью восьми человек в Чите

17.08.18 10:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

17 августа. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор по Забайкальскому краю проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания корью восьми человек в Чите, в том числе трех детей, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель регионального управления Роспотребнадзора Любовь Дубина.

"Мы проводим эпидемиологическое расследование, устанавливаем, с кем контактировали больные и проводим вакцинацию. Пока не могу точно назвать их численность, работа продолжается", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, заболевшие корью не делали прививки из религиозных соображений.

"Я не могу сказать, к какой религиозной общине они относятся. Но они категорически отказываются от прививок и запрещают делать прививки от кори детям и внукам", - сказала Л.Дубина.

В свою очередь, начальник по медицинской части краевой клинической инфекционной больницы Елена Веселова сообщила агентству, что все заболевшие являются родственниками.

Корь - крайне заразная и очень опасная вирусная инфекция. Лечить ее необходимо в стационаре, под неусыпным контролем медиков. Если человек не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома. Заболевание начинается с головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов. Корь особенно опасна своими осложнениями. Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего корью ребенка. В ряде случаев диагностируется потеря слуха.

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация, которая включена в Национальный календарь прививок.