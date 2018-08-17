Актер Панин задержал вылет самолета из Симферополя в Москву

17.08.18 11:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 августа. Interfax-Russia.ru - Рейс Симферополь-Москва авиакомпании "Россия" в четверг вечером был задержан на час из-за актера Алексея Панина, который отказался лететь, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Панин был с дочкой, вел себя очень прилично. Он что-то почувствовал, как говорится, "шестым чувством", и попросил снять его с рейса. Претензий со стороны экипажа нет, со стороны - пассажиров тоже нет, кроме одной - рейс задержался в общей сложности на два часа: на час, потому что самолет поздно прилетел из Москвы, и еще на час - из-за пассажира", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские поднимались на борт судна, что соответствует регламенту в случае поступления информации о желании пассажира покинуть самолет до вылета.

"Полицейские поднялись, опросили пассажиров, проверили кресло, на котором сидел Панин, сняли его багаж - и все: самолет улетел, актер остался в Симферополе", - отметил источник.

В аэропорту "Симферополь" подтвердили факт задержки рейса, не уточнив деталей.

"Произошла задержка рейса 6148 по причине снятия пассажира, который отказался лететь. Самолет в это время находился на месте стоянки, продолжалась посадка пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Актер А.Панин на своей странице в Instagram выложил в пятницу видео, в котором попросил журналистов не выдумывать информацию, будто он устроил дебош в симферопольском аэропорту.

"Пожалуйста, умоляю вас - отстаньте от нас. Никакого дебоша мы не устраивали, мы не полетели по своим причинам. Сколько можно врать людям? Высасываете из пальца, делаете бурю в стакане. Мы просто не полетели, мы остались в Симферополе. Люся не видела Симферополь!", - сказал актер, гуляя с дочкой по улицам крымской столицы.