Ураган снес кровлю частного дома в ульяновском селе, погиб человек и двое пострадали

17.08.18 10:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 августа. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка проводится в связи с гибелью мужчины при обрушении крыши и стены частного дома из-за шквалистого ветра в одном из сел Ульяновской области.

В пресс-службе СУ СКР по региону агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили в пятницу, что инцидент произошел накануне вечером в селе Отрада Засвияжского района.

"Из-за сильного порыва ветра у одноэтажного кирпичного дома разрушилась кровля и часть стены. В результате от полученных травм погиб мужчина 1984 г.р., его отец и мать были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Накануне синоптики информировали об ухудшении погодных условий к вечеру. В регионе прогнозировался шквалистый ветер шквал до 25 м/с, а также крупный град.