Проводится расследование причин взрыва на шахте в Ростовской области

17.08.18 10:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 августа. Interfax-Russia.ru - Следствие установит причины и обстоятельства взрыва на шахте "Обуховская" в Ростовской области, где погиб один и пострадало пять человек.

"16 августа в 16:35 мск на шахте "Обуховская" произошел взрыв. Причина - детонация взрывчатых веществ во время проведения проходческих работ в лаве N501. Информация о нарушении технологического процесса не поступала, взрывные работы приостановлены. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

В нем отмечается, что в момент происшествия в шахте находилось 335 горнорабочих.

Ранее сообщалось, что в четверг пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево в Ростовской области. По предварительным данным, взрыв произошел во время проходческих работ.

Работы на шахте приостановлены.

Вчерашний взрыв стал вторым в нынешнем году инцидентом на предприятиях холдинга, расположенных в Ростовской области. В середине апреля 2018 года в Красносулинском районе в результате обрушения на шахте "Дальняя", также принадлежащей ДТЭК, погиб рабочий.

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. ДТЭК управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.