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17.08.18 10:54
Актер Леонов-Гладышев госпитализирован в Петербурге
"Пациент находится в реанимации нейрохирургии, его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили "Интерфаксу" в больнице в пятницу.
По данным городских СМИ, актер был госпитализирован в четверг с кровоизлиянием, ему провели операцию.
Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Е.Леонов родился 24 января 1952 года в городе Вильнюсе Литовской ССР. В 1973 году окончил актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиКа), после чего был принят актёром на киностудию "Ленфильм". С 1999 года является президентом Гильдии киноактёров города Санкт-Петербурга. Снялся в таких известных картинах, как "Рожденная революцией", "Место встречи изменить нельзя", "Государственная граница, "Улицы разбитых фонарей". Заслуженный артист РФ, народный артист РФ.
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