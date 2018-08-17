Водитель внедорожника, упавшего с туристами в овраг под Геленджиком, умер в больнице

17.08.18 11:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Водитель автомобиля ГАЗ, после падения которого в овраг под Геленджиком получили травмы шесть туристов, скончался в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водитель транспортного средства 16 августа скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, острой внутримозговой гематомы и переломов позвонков", - говорится в сообщении.

По данным СКР, владелец автомобиля, который на допросе заявил о том, что сдавал транспортное средство в аренду погибшему водителю, на самом деле имеет отношение к организации экскурсионно-туристических услуг. Он был допрошен в качестве подозреваемого и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

"В ходе обыска по месту жительства владельца автомобиля обнаружена и изъята документация, подтверждающая его причастность к организации экскурсионно-туристических услуг и осуществление им руководства экстрим-автоклубом "Гараж", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что во вторник в результате падения внедорожника в овраг возле Геленджика четыре человека получили тяжелые травмы: водитель находился в коме, у двоих пассажиров - перелом позвоночника, также серьезные травмы получил один из двух детей 13 лет. Еще три человека получили ушибы и ссадины, их жизни ничего не угрожает. Прогулочный ГАЗ принадлежал одному из действующих на курорте экстрим-клубов.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).