Сорок социальных и промышленных объектов введут в Ингушетии в этом году

17.08.18 11:16

© РИА Новости. Сергей Субботин

17 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии намерены в этом году построить и ввести в эксплуатацию несколько десятков объектов различного назначения, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров на праздновании Дня строителя в Магасе.

"В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 40 объектов, это сооружения для систем здравоохранения, образования, спорта, промышленности, а также жилой фонд и инвестиционные проекты. А в следующем году их количество вырастет до 70. Предстоит большая работа", - процитировал ингушского лидера агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник его пресс-службы.

Ю.-Б.Евкуров отметил, что "правительство поддержало наше предложение о строительстве многофункциональной больницы, что позволит на 90% обеспечить жителей медицинскими услугами".

По его словам, в регионе начата реконструкция федеральной автотрассы. К концу следующего года республика обзаведется дорогой с четырехполосным движением.

В свою очередь министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Рашид Цуров подвел итоги деятельности ведомства за прошедший год.

По его данным, показатель по жилью за 2017 год вырос на 13,9% по сравнению с 2016 годом и составил 309,3 тыс. кв. м. За последний год введен в эксплуатацию 31 объект, а всего с 2006 года в республике было построено 500 сооружений.