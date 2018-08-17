17.08.18 11:35

© РИА Новости. Сергей Ермохин

17 августа. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит поездку по северным епархиям, которая начнется в пятницу с посещения арктического архипелага Новая Земля, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Впервые в истории предстоятель Русской православной церкви посещает этот архипелаг", - сказал священник журналистам.

Патриарх совершит богослужение в храме Святителя Николая на Центральном полигоне на Новой Земле, встретится с военнослужащими.

"Русская православная церковь уделяет особое внимание взаимодействию с вооруженными силами, Святейший патриарх всегда отмечает важность духовной поддержки военнослужащих, в особенности находящихся в столь сложных условиях исполнения своего воинского долга, как те, кто обеспечивает суверенитет страны в этом стратегически важном месте", - сказал отец Александр.

Патриарх совершит молитву, напутствует военных и членов их семей, ознакомится с современным состоянием Центрального полигона. В этот же день он прибудет в Нарьян-Мар, где ознакомится с ходом строительства Арктического собора.

18 августа патриарх посетит Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун праздника Преображения. В сам день праздника Преображения он возглавит литургию в Котласе (Архангельская область).

20 и 21 августа патриарх Кирилл посетит Соловецкий монастырь, где состоится заседание патриаршего попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

В день памяти Зосимы и Савватия Соловецких, 21 августа, патриарх возглавит служение Божественной литургии в соборе Соловецкой обители.