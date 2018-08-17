Рособрнадзор запретил прием в негосударственный вуз в Санкт-Петербурге

17.08.18 11:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о запрете приема в негосударственный Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП) на Литейном проспекте.

Как говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в пятницу, ограничение введено в связи с "неисполнением предписаний в установленные сроки".

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ИВЭСЭП был зарегистрирован в 1994 году. Учредителем вуза выступает общественная организация "Общество "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области", которое расположено в одном здании вместе с институтом - на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, д. 42.

Ректором вуза и руководителем общества является экономист Сергей Климов.

По данным на официальном сайте вуза, институт имеет 10 филиалов, в том числе в Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Краснодаре, Московской области, а также за рубежом - в Ереване.

Кроме того, в Рособрнадзоре сообщают о запрете приема в негосударственный Сочинский институт моды, бизнеса и права - также из-за неисполнение предписания в установленный срок.

Вуз, по данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрирован в 1997 году, владельцем и президентом является предприниматель и модельер Людмила Иванова.