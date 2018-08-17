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17.08.18 11:30
Движение поездов на "фиолетовой" линии метро входит в график после почти сбоя
"Интервалы движения поездов на линии были увеличены по техническим причинам", - рассказал представитель пресс-службы.
Между тем, источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, ранее сообщил, что причиной сбоя движения поездов на "фиолетовой" линии стала неисправность светофора. Интервалы были увеличены до шести-семи минут.
По информации собеседника агентства, поломка светофора произошла около 9:45, сбой длился около 50 минут.
В результате нарушения графика следования поездов на платформах станций Таганско-Краснопресненской линии наблюдалось скопление пассажиров.
Это второй за неделю сбой в московском метро. Ранее, 15 августа, движение поездов на участке Замоскворецкой линии (семь станций), от "Новокузнецкой" до "Орехово" прерывалось более чем на час. Тогда причиной сбоя, по информации источника агентства, стало возгорание оборудования на контактном рельсе.
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