Античный склеп с изображением Геркулеса нашли в Крыму

17.08.18 12:08

Фото со страницы Олега Маркова в Facebook

17 августа. Interfax-Russia.ru - Античный склеп с рельефом Геркулеса обнаружен в ходе раскопок в некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

"В некрополе на Керченском полуострове встречаются монументальные, каменные склепы. Один из таких склепов мы на днях расчистили. Там - рельеф Геркулеса. Почему Геркулеса? Потому что это римское время, поэтому называем его не Гераклом, а Геркулесом", - сказал собеседник агентства.

Исследователи считают, что захоронения знатных граждан в склепе начали делать во II веке нашей эры. "Обычно такие склепы были родовыми и могли использоваться несколько веков", - уточнил О.Марков.

Склеп разграблен.

Экспедиция фонда "Археология" продолжит работу на Керченском полуострове до сентября.

Первые захоронения в некрополе Кыз-Аул появились в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков.

В средневековье там погребали усопших представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.