|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.08.18 12:08
Античный склеп с изображением Геркулеса нашли в Крыму
"В некрополе на Керченском полуострове встречаются монументальные, каменные склепы. Один из таких склепов мы на днях расчистили. Там - рельеф Геркулеса. Почему Геркулеса? Потому что это римское время, поэтому называем его не Гераклом, а Геркулесом", - сказал собеседник агентства.
Исследователи считают, что захоронения знатных граждан в склепе начали делать во II веке нашей эры. "Обычно такие склепы были родовыми и могли использоваться несколько веков", - уточнил О.Марков.
Склеп разграблен.
Экспедиция фонда "Археология" продолжит работу на Керченском полуострове до сентября.
Первые захоронения в некрополе Кыз-Аул появились в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков.
В средневековье там погребали усопших представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket