Житель Кузбасса, которого считали погибшим на пожаре, пришел на "свои" поминки

17.08.18 12:19

© РИА Новости. Сергей Титов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Следствие выясняет личность мужчины, погибшего на пожаре и похороненного под именем жителя города Кемерово, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области в пятницу.

"Назначена генетическая экспертиза для установления личности погибшего во время пожара мужчины", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, пожар в частном доме, в котором проживал некий Сергей, произошел в начале августа. В доме был найдет погибший, которого опознали родные, была констатирована его смерть, он был похоронен. На девятый день после похорон родственники Сергея собрались, чтобы помянуть его. Неожиданно на поминках появился живой Сергей. Мужчина пояснил, что проживал неподалеку, а кто находился в сгоревшем доме, он не знает. О том, что его "похоронили", Сергею сказал друг, увидевший его могилу на кладбище.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству пояснили, что процедура опознания тела человека, погибшего на пожаре, была выполнена родственницей кемеровчанина с соблюдением требований нормативных документов.

"Данные, получаемые от граждан в ходе процедуры опознания, являются законным основанием для принятия дальнейшего решения о захоронении", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, сейчас у мужчины, который долгое время злоупотреблял спиртным, из документов имеется только свидетельство о смерти. В ближайшее время будут внесены правки в базу учетов морга и загса, после чего он будет восстановлен в правах.