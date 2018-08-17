Ульяновская область рассчитывает на господдержку проектов обновляемого авиакластера

17.08.18 12:27

© РИА Новости. Максим Блинов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Кластер "Ульяновск-Авиа" приведут в соответствие с федеральной нормативно-правовой базой, что позволит его участникам рассчитывать на информационную поддержку и получение субсидий для реализации проектов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области, соглашение о "перезагрузке" кластера "Ульяновск-Авиа" подписано в рамках проходящего в регионе Международного авиатранспортного форума.

Подписи под документом поставили представители 11 компаний: "Авиастар-СП", "АэроКомпозит-Ульяновск", "Промтех-Ульяновск", "Спектр-Авиа", "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", конструкторское бюро "Туполев", Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники "Авиасервис", авиакомпания "Волга-Днепр", а также высшие учебные заведения - Ульяновский институт гражданской авиации им. главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Ульяновский госуниверситет и Ульяновский технический университет.

"Ульяновская область давно зарекомендовала себя как авиационный регион. Предприятия авиастроительного направления объединены в единый авиационный кластер. И сегодня наша задача - вписаться в разработанные и утвержденные на федеральном уровне требования для кластеров, чтобы участники нашего авиационного сообщества могли получать необходимую информационную поддержку и иметь возможность в дальнейшем пользоваться субсидиями для реализации кластерных проектов", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Морозова.

Один из участников кластера - АО "АэроКомпозит-Ульяновск" (изготавливает крыло для новейшего пассажирского лайнера МС-21), в частности, называет своей основной задачей сертификацию самолета и наращивание производства.

"В следующем году мы соберем порядка восьми самолетокомплектов. Это уже серийные самолеты, которые мы будем выпускать и которые после сертификации пойдут нашим заказчикам. У нас очень амбициозные планы, потому что достаточно большое количество контрактов подписано Корпорацией "Иркут". Основная задача сейчас - получить сертификат, сертифицировать самолет и наращивать сейчас производство. Наши планы - в ближайшие два года нарастить объем производства до 20 самолетов в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО Анатолия Гайданского.

Международный авиатранспортный форум "МАТФ-2018" проводится в Ульяновской области с 2011 года. В этом году форум принимает более 200 делегатов - руководителей предприятий авиационной отрасли, участников кооперации по ведущим авиационным проектам России, представителей образовательного и научного сообщества, глав субъектов РФ, заинтересованных в развитии авиационных активов своих территорий.