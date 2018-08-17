Челябинский поставщик намерен отказывается от банкротства НефАЗа

17.08.18 12:39

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Уралавтоком" (Челябинск) намерено отказаться от банкротства ПАО "Нефтекамский автозавод ("НефАЗ", Башкирия, входит в группу "КАМАЗ").

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, челябинское предприятие 15 августа направило в суд ходатайство о возвращении иска. Текст заявления не опубликован.

Как сообщалось, кредитор подал заявление о несостоятельности автозавода 3 августа. Сумма долга "НефАЗа" перед истцом не уточнялась. Арбитражный суд Башкирии оставил заявление без движения до 31 августа, так как заявитель не представил информацию об опубликовании своего намерения в установленном порядке.

Стороны ведут судебное разбирательство с марта этого года. "Уралавтоком" пытается взыскать с башкирского завода 4,799 млн рублей по договору поставки 2016 года плюс 15,836 тыс. рублей неустойки.