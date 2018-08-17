Заявление о взыскании с авиакомпании "Якутия" 108 млн руб. за аренду SSJ-100 подано в суд

17.08.18 12:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании с АО "Авиакомпания "Якутия" задолженности по платежам за аренду самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из картотеки арбитражных дел.

ГТЛК намерена взыскать 107,824 млн рублей. Иск подан 14 августа, к производству пока не принят.

"Иск связан с просроченной дебиторской задолженностью авиакомпании "Якутия" по арендным платежам в адрес ГТЛК. Урегулирование в досудебном и судебном порядке - стандартные процедуры при работе с дебиторской задолженностью арендаторов, среди которых оказалась и "Якутия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГТЛК, уточнив, что речь идет об аренде самолетов Sukhoi Superjet 100.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года ГТЛК и авиакомпания "Якутия" подписали договор о передаче трех SSJ-100 (производитель АО "Гражданские самолеты Сухого") по программе льготного финансирования (аренда по фиксированной рублевой ставке).

Авиакомпания неоднократно нарушала сроки оплаты. В 2017 году ГТЛК и авиакомпания "Якутия" уже судились из-за просроченных платежей по аренде SSJ-100. В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования ГТЛК: авиакомпания должна была заплатить за просрочку арендных платежей 168,2 млн рублей. Кроме того, по условиям аренды авиакомпания обязалась ежемесячно перечислять арендодателю технические резервы по каждому самолету, задолженность составляла $983 тыс., ее суд также взыскал в пользу лизинговой компании.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания контролируется республиканскими властями. В настоящее время парк перевозчика, согласно данным на его сайте, состоит из 23 лайнеров: пяти Sukhoi Superjet 100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и по три Bombardier Dash-8 Q300 и Q400.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.